Carnevale ad Ardea, il 23 febbraio sfilata di carri allegorici per le vie di Nuova Florida

Ardea – Coriandoli e musica anche ad Ardea, che quest’anno festeggia il Carnevale con una sfilata di carri allegorici che partirà da Largo Milano fino a Via Livorno.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio, dalle 14:30, con itinerario carri: Largo Milano – Via Modena – Via Lecce – Chiesa San Gaetano Da thiene – Via Sassari – Via Livorno, fino ad arrivare al Bar “Polvere di Stelle”.

L’evento è organizzato dal Comitato di Quartiere “Le Quattro Vie“, Giorgio Munaretto, il bar “Polvere di Stelle” edal Cda “Marina di Ardea”.

E per coloro che non riusciranno a far partecipare i bambini domenica 23 febbraio non c’è da preoccuparsi, perché martedì 25 febbraio la sfilata si replicherà con un nuovo itinerario: partenza alle ore 14:30 da Via degli Etruschi e arrivo a Piazza del Popolo.

(Il Faro online)