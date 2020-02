Civitavecchia, Boschini: “Al lavoro per il decoro nei quartieri, interventi su via Leopoli e San Liborio”

Civitavecchia – “Nel quadro delle opere pubbliche avviate in questi giorni dall’Amministrazione comunale, è particolarmente significativo che si continuino interventi anche nei quartieri. Nei giorni scorsi è terminata una approfondita opera di pulizia sulla parte di via Leopoli a monte della strada Mediana, che non vedeva da anni una sia pur necessaria riqualificazione”. Questo quanto dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Massimo Boschini.

“Ora un’analoga iniziativa è partita, sempre ad opere della squadra di Civitavecchia Servizi Pubblici con il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Ambiente, anche su via nuova di San Liborio, ho avuto modo personalmente di fare da tramite tra i cittadini e l’ente pubblico per analoghe operazioni già avvenute alle Molacce, al Bricchetto e in via Frangipane, con un modus operandi che continuerà a caratterizzare l’azione politica dell’Amministrazione Tedesco”.