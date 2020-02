Coronavirus, sospesi i campionati di calcio a Lodi

Milano – L’uomo di 38 anni ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Codogno, dopo essere stato affetto da coronavirus (leggi qui) è uno sportivo. Fa parte del Gruppo Sportivo Podistico di Codogno e ha partecipato a due gare di corsa su strada nelle scorse settimane. Una fatta il 2 febbraio con altri 18 podisti e Portofino e l’altra partecipata il 9 febbraio a Sant’Angelo Lodigiano. E’ anche un tesserato di calcio. Gioca con la Picchio di Somaglia, squadra facente parte del Centro Sportivo Italiano. Sabato scorso ha giocato contro l’Amatori Sabbioni compagine cremasca. Al momento delle gare disputate il trentottenne non sapeva di essere stato contagiato. In via preventiva i giocatori cremaschi della Sabbioni sono stati invitati a non muoversi da casa fino al 29 febbraio. Saranno sottoposti ad analisi direttamente a domicilio.

Proprio per evitare il diffondersi di altri contagi con l’adozione di misure preventive di sicurezza, il Comitato Regionale Lombardia – Delegazione di Lodi ha sospeso i campionati del territorio coinvolto dalla patologia asiatica.

Di seguito il comunicato diffuso

“I campionati locali di seconda categoria gir. o, terza categoria gir. a e gir. b e juniores provinciale gir. a: vengono annullati. I campionati provinciali di giovanissimi u15 e u14 e allievi u17 e u16: vengono annullati.

L’incontro programmato per sabato 22 febbraio a Borghetto Lodigiano e dedicato alle tesserate 2008, 2009, 2010 e 2011: viene annullato. Le nuove date verranno rese note sul prossimo comunicato ufficiale.

Per i Campionati Regionali monitorare le notizie del C.R. Lombardia”.

Anche il Centro Sportivo Italiano ha adottato drastiche misure per evitare ulteriori contagi. Sospese le competizioni sportive. Pallavolo, pallacanestro, calcio a 11 e atletica.

(Il Faro on line)