Fiumicino, De Vecchis: “Il nuovo sistema taxi di Adr è efficiente. Ora gli abusivi hanno vita dura”

Fiumicino – “Questa mattina ho testato personalmente il nuovo ‘corridoio’ di legalità dei taxi avviato da Aeroporti di Roma (leggi qui): finalmente è stata trovata una soluzione efficiente a favore dei viaggiatori e dei tantissimi tassisti onesti ed efficienti che lavorano a Roma”.

Lo ha affermato questa mattina il senatore della Lega, William De Vecchis, giunto all’aeroporto di Fiumicino proprio per prendere visione del nuovo sistema ufficiale di gestione e regolamentazione dei taxi per i passeggeri in arrivo, entrato in funzione dallo scorso martedì.

“Ora gli abusivi hanno vita molto più dura – ha aggiunto De Vecchis – e se intendono lavorare in aeroporto dovranno prima mettersi in regola, in rispetto di tutto il comparto e di tutte le organizzazioni sindacali di categoria che da sempre si battono per la legalità”.

(Il Faro online)