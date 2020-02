Ostia, Masi: “La Raggi scappa davanti ai problemi del territorio”

Ostia – “La Raggi arriva in Aula e dimentica il suo ruolo istituzionale, limitandosi a fare un comizio elettorale imbarazzante, senza dare risposte concrete e senza soprattutto concentrarsi sui contenuti. Un aiuto, mal riuscito, arrivato al Movimento Cinque Stelle del X Municipio in difficoltà nel portare avanti la discussione sul Piano di Utilizzazione degli Arenili”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia nel X Municipio.

“Il Sindaco nel suo discorso, poco consono al ruolo che ricopre – continua Masi -, ha espresso solo il concetto che chi è contro di lei persegue obiettivi poco chiari e ha attaccato l’opposizione come se fosse in una festa di quartiere. Visto che si è limitata a parlare degli altri partiti senza riferimenti a quanto sta facendo al Governo di Roma, come opposizione abbiamo cercato di sollecitarla sui temi cari alla città, come le strade, i trasporti e il controllo del territorio, abbiamo anche chiesto quale sia la sua visione del Litorale della Capitale ricevendo in cambio il totale silenzio”, conclude.

(Il Faro online)