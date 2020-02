Ristorante didattico all’alberghiero di Formia: la lezione contro lo spreco alimentare

Formia – Gli istituti per i servizi della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera, più noti con la tradizionale denominazione di “istituti alberghieri”, fin dalla loro nascita si sono caratterizzati per una formazione tecnico professionale attenta a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e promuovere la tipicità dei prodotti agroalimentari locali.

Al fine di realizzare questo scopo, l’Istituto Celletti di Formia ha organizzato quest’ anno tre serate dedicate al ristorante didattico. La prima si è svolta nel primo trimestre, mentre il secondo appuntamento si è tenuto il 18 febbraio.

Il tema che gli allievi stanno affrontando in questo anno accademico è la lotta allo spreco alimentare,

ovvero, come utilizzare al meglio il cibo ottimizzando quantità e qualità del prodotto (ad esempio scegliendo prodotti a chilometro zero, alimenti bio, prediligendo quantità proporzionate al numero degli ospiti ecc..).

Il laboratorio è stato una vera e propria lezione serale, durante la quale i ragazzi hanno presentato, sulla base della tematica prescelta, i piatti realizzati con il relativo abbinamento dei vini, spiegando il lavoro sia in italiano che in lingua in inglese.

Il menù proposto, realizzato dalle classi quarte, è stato condiviso oltre che con il dirigente scolastico. All’evento hanno preso parte altresì i titolari delle strutture alberghiere del territorio, affinché questi laboratori, come ha ricordato più volte il dirigente Piantadosi nel corso del suo intervento, non siano solo un momento di condivisione e apprezzamento per il lavoro dei ragazzi ma, anche e soprattutto l’occasione per mettere in contatto la scuola con il mondo del lavoro e viceversa.

Durante la serata sono intervenuti anche gli studenti che hanno primeggiato ai campionati della cucina italiana 2020 a Rimini guadagnando tre medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo (leggi qui).

Il Dirigente ha poi concluso spiegando agli ospiti come il suo Istituto, sia sempre in prima fila per valorizzare la ricchezza del nostro patrimonio agroalimentare .

