Santa Marinella ad energia solare

Santa Marinella – Sono formalmente iniziati i lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici sui tetti della Sede Comunale di Lungomare Marconi 101 e del Circolo Over 60 di Via Aurelio Saffi.

L’avvio dei lavori alla presenza del Sindaco Tidei, l’Ing.Giancarlo Ottaviani e la ditta aggiudicatrice.

Con un contributo regionale di 90mila euro saranno installati moduli fotovoltaici di ultima generazione, della potenza specifica di 380 Wp ciascuno.

“Gli impianti assicureranno una produzione annua di circa 28.000 kWh, pari al fabbisogno annuo di 10 famiglie, nel pieno rispetto dell’ambiente grazie all’energia solare e contribuiranno a ridurre le bollette energetiche dell’Amministrazione Comunale e del Circolo Anziani Over 60. I lavori – afferma Tidei – sono eseguiti dalla ditta Resit Srl di Roma, che si è aggiudicata il bando di gara indetto dal Comune a fine 2019.

Non appena terminati i lavori di consolidamento della sede di Via Rucellai provvederemo ad installare in detto edificio gli stessi moduli fotovoltaici per abbattere le spese di energia elettrica a carico del Comune.

Non solo un’azione di spending review – conclude il Sindaco – che consente al Comune di risparmiare notevolmente sulle utenze, ma soprattutto un lavoro finalizzato al rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Sono molte le iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale per l’ambiente, la campagna Plastic Free con l’installazione di contenitori mangia plastica per ridurre al minimo l’uso di questo materiale, l’utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici pubblici oltre le tante manifestazioni di informazione e promozione sulla raccolta differenziata”.