“Si intitoli una strada o una piazza ai martiri delle Foibe”, la richiesta della Lega giovani di Formia, Minturno e San Cosma

Formia e Minturno – Una strada o una piazza intitolata ai martiri delle Foibe. È questa la richiesta della Lega giovani di S.S. Cosma e Damiano, Minturno e Formia.

“Chiediamo – fanno sapere in una nota Gennaro Rubiconti, Andrea Iannella e Ivan D’Urso – alle rispettive amministrazioni di fare un atto di civiltà. Riteniamo infatti giusto dedicare una strada o una piazza dei nostri comuni alle persone che persero tragicamente la vita in Istria e Dalmazia. Decine di migliaia di fratelli e sorelle furono uccisi e fatti sparire nelle foibe con un preciso scopo di pulizia etnica.

Il ricordo di queste vittime deve essere portato avanti a prescindere dalle fedi politiche che, per troppo tempo, hanno ridotto queste persone a morti di serie B, se non addirittura avuto atteggiamenti di negazionismo. Ricordare è importante soprattutto in un periodo come questo in cui si combatte giustamente ogni forma di discriminazione.”

Poi, dalla Lega giovani concludono: “Da quando nel 2004 è stato istituito il Giorno del Ricordo molte città hanno voluto dare dignità alle vittime di quella follia. Abbiamo deciso di inoltrare questa richiesta uniti come Lega giovani sud pontino e non come esponenti dei singoli coordinamenti proprio per sottolineare come tali tragici eventi debbano unire nel ricordo l’intera nazione, al di là delle ideologie, fiduciosi dell’ascolto delle nostre amministrazioni.”

(Il Faro on line)