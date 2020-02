Spazio Attivo di Civitavecchia, Lazio Innova presenta i bandi di Internazionalizzazione

Civitavecchia – L’Avviso Voucher internazionalizzazione, ammette progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle MPMI finalizzati all’apertura e al consolidamento di mercati esteri, che prevedono la realizzazioni di interventi rivolti alla partecipazione a fiere e l’acquisizione di servizi per l’Internazionalizzazione.

Il contributo è a fondo perduto in misura massima del 70% dell’importo complessivo del Progetto ed è destinato a micro, piccole e medie imprese, in forma singola, inclusi i liberi professionisti. Scadenza ore 12.00 del 30 aprile.

L’Avviso Progetti di Internazionalizzazione, mira a rafforzare la competitività del sistema produttivo mediante la concessione di contributi a fondo perduto per “Piani di Investimento per l’export” realizzati da micro, piccole e medie imprese in forma singola ed aggregata.

L’aiuto in regime De Minimis è nella misura del 50% dell’importo complessivo del Progetto ammesso, in alternativa l’aiuto può essere concesso ai sensi del RGE, l’intensità di Aiuto in percentuale è indicato nell’avviso e varia secondo la tipologia di Intervento.

La procedura è a “sportello” e previa finalizzazione del formulario, la PEC si trasmette dalle ore 12.00 del 9 marzo.

Per partecipare basta iscriversi al link https://la_regione_delle_opportunita_sa_civitavecchia.eventbrite.it

(Il Faro online)