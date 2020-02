Civitavecchia, Tedesco: convocato per lunedì il tavolo di crisi sul coronavirus

Civitavecchia – È stata convocata per lunedì una riunione del Tavolo di crisi sul Coronavirus. La decisione è stata presa dal Sindaco Ernesto Tedesco, per fare il punto della situazione sul territorio dopo le prime riunioni già tenute ad inizio febbraio e per aggiornare i vari attori istituzionali, anche alla luce delle ultime novità.

In particolare, il ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato una nuova ordinanza che prevede la quarantena obbligatoria per i contatti stretti di un caso risultato positivo (leggi qui). Inoltre è prevista la permanenza domiciliare per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione alle autorità.

“Lunedì ho convocato una riunione del Tavolo di Crisi per esaminare la situazione alla luce degli ultimi avvenimenti e verificare, con scrupolo, che i protocolli di sicurezza adottati nel territorio di Civitavecchia siano sufficienti e applicati correttamente“, si legge in un tweet del Sindaco Tedesco. La riunione è in programma alle ore 15.

(Il Faro online)