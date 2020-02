Negativa al Coronavirus la donna di Ostia con la polmonite

Ostia – Il paziente arrivato da Ostia “è negativo” al coronavirus . Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in conferenza stampa all’ospedale Spallanzani.

“La rete infettivologica regionale – ha detto D’Amato – sta funzionando a pieno regime. Come vi ricorderete l’uomo cinese che insieme alla moglie è stato il primo caso in Italia di coronavirus posso annunciare che si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute. Così come è negativo e in buone condizioni il ricercatore italiano. Due buone notizie in un quadro serio. La rete sta reagendo positivamente”.