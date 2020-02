Ostia, De Donno: “Sul Pua ennesimo fallimento della politica”

Ostia – “Di nuovo arroganza, strafottenza e insulti tra consiglieri al posto di un ragionamento politico e tecnico sul Piano Utilizzazione degli Arenili. La legalità deve far rima con la giustizia sociale, con la partecipazione e l’ascolto dei cittadini che non sono stati coinvolti nel processo democratico di partecipazione previsto dalla delibera comunale 57/2006″, si legge in una nota diffusa da Franco De Donno, capogruppo di Laboratorio Civico X.

“Assisto ancora una volta – continua De Donno – alle dinamiche della vecchia politica, quella dei rancori, dei preconcetti, dell’ideologia pura che mortifica il dialogo fattivo e la soluzione comune ai problemi dei cittadini. Anche noi vogliamo l’abbattimento del lungomuro, la visuale del mare e una gestione di spiaggia più sociale e meno commerciale, bisogna però parlarne, dare voce ai cittadini ed avere l’umiltà di ascoltare. Sto assistendo all’ennesimo fallimento della politica, che ha perso il senso della realtà e che sembra vivere dentro ai palazzi, mentre fuori rimangono le persone che ci hanno chiamato a risolvere i loro problemi. Invito ancora una volta ad arrivare un vero processo di partecipazione dei cittadini sul piano degli arenili, invito all’umiltà dell’ascolto, in caso contrario mi preparo a votare contro”, conclude De Donno.

(Il Faro online)