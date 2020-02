Ostia, frontale contro la volante della Polizia: quattro feriti

Ostia – Quattro persone ferite, delle quali tre sono agenti della Polizia di Stato. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Poteva andare peggio lo scontro frontale avvenuto la notte scorsa, tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, avvenuto in via dei Pescatori poco dopo le 3,00. Nel tratto a doppio senso di marcia, tra il Borghetto e il Parco dello Stagno, una Ford Fiesta guidata da un uomo di 30 anni, mentre procedeva in direzione di via Mar dei Coralli, ha sbandato invadendo la corsi opposta.

In quel momento sopraggiungeva una Jeep della Polizia di Stato con a bordo tre agenti che non hanno potuto evitare l’impatto. L’urto è stato disastroso per l’utilitaria. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso del Grassi; qui i medici lo hanno curato dalle contusioni riportate e lo hanno sottoposto a alcoltest e narcotest per la ricerca della eventuale presenza di stupefacenti o di alcolici oltre i limiti nel sangue.

Al pronto soccorso sono finiti anche i tre agenti che hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni.