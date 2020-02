Sul treno con hashish e marijuana: fermato alla stazione di Minturno

Minturno – Sul treno con hashish e marijuana: 35enne, proveniente da Napoli, è stato fermato ieri alla stazione di Minturno a seguito di mirati controlli per la prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Formia hanno proceduto al controllo dell’uomo, trovato in possesso di hashish e marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata per complessivi grammi 13, suddivisa in 21 involucri termosaldati occultati all’interno di un borsone abilmente celati fra indumenti personali.

All’esito dell’attività di Polizia Giudiziaria il trentacinquenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

(Il Faro on line)