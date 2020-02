Violenza sulle donne: presentato lo spot sulla Valigia di Salvataggio di Salvamamme

Salvare da un potenziale femminicidio le donne vittime di violenza che scappano da casa tentate a tornare per recuperare i propri effetti personali. Oggi, in occasione della terza giornata del torneo 6 Nazioni di Rugby allo Stadio Olimpico di Roma è stato presentato lo spot “Valigia di Salvataggio. Per non tornare indietro”, realizzato da Salvamamme, Fiamme Oro Rugby e Roma BPA e prodotto da Alveare.

Protagonisti dello spot a favore del progetto, ideato e realizzato dall’Associazione Presieduta da Grazia Passeri che da anni dona centinaia di trolley a donne in fuga che rischiano la vita, gli atleti delle Fiamme Oro e della Nazionale Italiana Rugby.

Oltre all’immediato sostegno materiale sono vitali anche le informazioni salvavita, la chiamata al 1522, e le consulenze che avvocati e psicologhe sono subito pronti a fornire.

Nel video, interpretato dagli atleti Niccolo Cannone (seconda linea), Federico Zani (tallonatore), Giosue Zilocchi (pilone) Antonio Rizzi (apertura), s’incrociano due storie, all’apparenza diverse, ma con molti aspetti in comune: la corsa, la fatica, la meta… che in questo caso, però, non è un luogo del campo, ma è portare un sostegno ad una donna che sceglie con coraggio di dire no alla violenza. Una valigia, un aiuto immediato per ricominciare la vita e un abbraccio. “Per non tornare indietro”.

Un rapporto consolidato quello tra Salvamamme, Polizia di Stato e Fiamme Oro Rugby, che con protocolli firmati a partire dal 2015, contribuiscono alla realizzazione del progetto e promuovono la prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado.

“Un nostro grande ringraziamento va alla Polizia di Stato e alle Fiamme Oro Rugby per il costante sostegno alle attività sociali e di solidarietà, alla Federazione Italiana Rugby per la sensibilità dimostrata, e ad Alveare Cinema per aver messo a disposizione la propria professionalità gratuitamente” – sottolinea Katia Pacelli, Direttore Generale Salvamamme, tra i protagonisti dello spot, diretto da Paolo Bianchini, interpretato dall’attrice Monica Lugini, con le musiche del maestro Pivio, e la voce fuori campo della doppiatrice Laura Boccanera.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Antonella Argenti e Antonella Olivieri della “General Jingles” che hanno curato l’edizione dello spot, di Graziano Giordani per la color correction e dei ragazzi del vivaio di Alveare Cinema, Francesca Faraglia, Alberto Greggi, Alessandro Del Bravo, Martina Di Bona.

(Il Faro online)