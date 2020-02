Vivevano con il reddito di cittadinanza ma spacciavano: in manette coppia di Minturno

Minturno – Ieri, i Carabinieri della stazione di Minturno, insieme ai Finanzieri del Nucleo mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di Formia, hanno svolto un servizio antidroga nel centro storico di Minturno.

Insospettiti, infatti, da un insolito via vai di giovani non del posto, i militari hanno intrapreso un servizio di osservazione nel dedalo di stradine che conducono alle case popolari. È scattato dunque un blitz – con l’ausilio di unità cinofila della Gdf – presso l’abitazione di una coppia di coniugi, un 61enne ed una 57enne, che vivono in un alloggio popolare e sono titolari di reddito di cittadinanza.

La coppia era in possesso di 84.4 grammi di cocaina, 136,4 grammi di hashish, 6,8 grammi di marijuana. Alla vista dei militari, la donna ha anche tentato di disfarsi di una pistola marca Beretta mod. 70 calibro 7.65, completa di 4 cartucce nel caricatore.

L’entità del quadro indiziario, reso ancor più grave dalla detenzione di un’arma, ha portato all’arresto dei due che sono stati associati rispettivamente presso la Casa circondariale di Cassino e la Casa circondariale di Rebibbia, così come disposto dal pm Emanuele De Franco della Procura di Cassino.

(Il Faro on line)