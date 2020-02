Volley, Acqua & Sapone all’esame Cutrofiano

Roma – “Continuare a far punti in ogni partita e crederci sempre, senza mai mollare“. Sono le parole chiare, importanti, come un credo da recitare in ogni set, di Deborah Liguori, martello romano, una delle più in vista nella partita contro il Club Italia.

L’Acqua & Sapone Roma Volley ha il dovere e il compito di alimentare la propria classifica e di tornare subito al successo per aumentare le speranze di salvezza in una pool in cui ogni squadra sta facendo il massimo.

Bisogna dunque lottare e sfruttare ogni singola situazione, domenica (ore 17) al PalaHoney arriverà un avversario molto ostico come Cuore di Mamma Cutrofiano che precede in classifica le romane di 4 punti e in questa stagione ha collezionato 8 vittorie e 12 sconfitte.

In questa seconda fase ha ottenuto una vittoria al quinto sul campo di Montecchio ed è stata sconfitta in casa da Baronissi, Roma invece ha vinto con Montale e perso con Club Italia, entrambe gare terminate al quinto set. Una gara ostica, ma non impossibile da affrontare, sfruttando anche il fattore casalingo.

Le parole del martello romano. “Dobbiamo esser concentrate e dare il meglio in ogni partita, in queste ultime due gare abbiamo dimostrato di non mollare e di rimanere attaccate al match, di contro dobbiamo migliorare in continuità. Se vogliamo vincere dobbiamo esser più determinate, sono positiva e convinta dei nostri mezzi. Io cerco sempre di dare il massimo e di farmi trovare pronta. Metto la mia esperienza al servizio della squadra“.

(Il Faro on line)