Indoor Rowing Championships Italia, Procaccianti e Romoli protagonisti nella prima giornata

Roma – Ieri è stata una prima giornata, dedicata alle gare sprint sulla distanza dei 500 metri, davvero entusiasmante dei C2 Open Indoor Championships di indoor rowing, evento organizzato dalla Concept 2 ed in corso di svolgimento nella Palestra Monumentale del Foro Italico di Roma.

Le gare, alle quali hanno preso parte oltre 400 atleti e seguite da un folto pubblico, sono state impreziosite da risultati di prestigio tecnico che hanno certificato l’altissimo livello tecnico della manifestazione.

Migliore prestazione della giornata quella del bronzo mondiale Diego Rivieri che ha fermato il tempo a 1’10.1 prestazione di assoluto livello mondiale.

Fra le performance da circoletto rosso va segnalata quella di Francesco Procaccianti, recente argento ai Mondiali di Parigi, che con il tempo 1’24.5 ha stabilito la miglior prestazione italiana di sempre della categoria 40-49 pesi leggeri.

Altro atteso protagonista di giornata il napoletano Gennaro Di Mauro, atleta del Canottieri Napoli e detentore del record del mondo di categoria sui 2000 mt., che ha dominato la gara maschile 19-29 anni, fissando il cronometro sul tempo di 1’19.5 ribadendo di essere qualcosa di più di una semplice promessa del canottaggio italiano. I riflettori sono andati anche su Antonello Cantera, categoria 50-59, il quale vincendo la prova ha stabilito con il tempo di 1’28.4 la sua miglior prestazione da sei anni a questa parte. Come sempre in gran spolvero il trentino Emanuele Romoli (cat. 60-69) che ha chiuso con il tempo di 1’33.7. Come al solito protagonista l’alfiere della nazionale paralimpica e della Canottieri Aniene Daniele Stefanoni che vogando senza l’ausilio delle gambe ha fatto registrare lo straordinario tempo di 1’ 37.3.

Ma le gare non hanno offerto soltanto spunti di grande valore tecnico ma hanno dimostrato, ancora una volta la capacità aggregativa e di inclusione dell’Indoor Rowing. La giornata è iniziata infatti con le gare riservate ai più piccoli, dagli Under 11, agli Under 14 (premiati alla fine dal campione Gennaro Di Mauro), e con le performance di Helga Weishaupl, atleta di 81 anni, e di Ernesto Conte, avvocato 89enne che ha dimostrato tutta la sua vitalità alle prese con il remoergometro.

Oggi, domenica 23 febbraio, seconda giornata di gare, a partire dalle 9.30 con le prove sull’impegnativa distanza dei 2000 mt. ed a seguire le spettacolari gare a staffetta.

