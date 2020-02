Carnevale 2020 a Terracina, strade chiuse e traffico deviato oggi domenica 23 febbraio

Terracina – Si rende noto che, in seguito alle manifestazioni del Terracina Street Carnival 2020, domenica 23 febbraio la viabilità subirà le seguenti modifiche:

– dalle ore 8,00 di domenica 23 alle ore 12,00 di lunedì 24 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel parcheggio lato mare di piazza della Repubblica;

– dalle ore 13,00 alle ore 20,00 di domenica 23 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Roma dall’intersezione con via Derna all’intersezione con piazza della Repubblica, nell’emiciclo di piazza Garibaldi, in via Sarti all’intersezione con via Bengasi, dall’intersezione di via del Fiume all’intersezione con via Roma, in piazza Fontana Vecchia;

– dalle 19,00 alle 24,00 di domenica 23 divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza della Repubblica lato mare dall’intersezione con via Roma all’intersezione con via del Porto, in piazza della Repubblica lato mare dall’intersezione con via del Porto all’intersezione con via del Quartiere, in piazza della Repubblica lato mare dall’intersezione con via del Quartiere all’intersezione con via Cavour. Divieto di transito in via del Porto e in via del Quartiere.

Si invitano i residenti a limitare al massimo l’uso dell’automobile e gli ospiti a parcheggiare in zone meno prossime alle strade interessate dagli eventi in maniera da poter fruire al meglio della giornata di festa. A chi deve recarsi nelle due direttrici nord-sud e sud-nord si consiglia vivamente di utilizzare la Galleria Monte Giove.

(Il Faro online)