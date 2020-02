Caso sospetto di coronavirus a Nettuno, allo Spallanzani due giovani rientrati da Codogno

Nettuno – Il virus forse ha raggiunto anche i pressi di Nettuno. Sembra che il coronavirus abbia colpito due giovani di Nettuno, un ragazzo e la sua fidanzata. I due, tornati da poco da una vacanza a Codogno, si sono svegliati con la febbre. Il ragazzo preoccupato ha chiamato lo Spallanzani di Roma per chiedere aiuto.

Il personale specializzato dell’Ospedale è arrivato a Nettuno con l’ambulanza per trasferire i due giovani in isolamento, sigillati in tute apposite per evitare la diffusione nel caso in cui ci fosse effetivamente la presenza del virus.

Per ora solo la ragazza ha la febbre mentre il ragazzo non ha sintomi e dopo essere tornati dal viaggio non hanno visto nessuno. Verranno fatti tutti i dovuti test per verificare se sono stati contagiati o se si tratta di semplice influenza.

