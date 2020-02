Coronavirus, cancellata la World Series Para Swimming di Lignano

Udine – Come aveva anticipato la comunicazione del Comitato Organizzatore della World Series Para Swimming di Lignano Sabbiadoro, questa mattina (leggi qui), in attesa delle decisioni della Regione Friuli sulla cancellazione della tappa italiana della Coppa del Mondo di nuoto paralimpico, poco fa il messaggio su Facebook:

“A seguito dell’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio 2020, riferita alla situazione “Coronavirus”, si comunica che il Comitato Organizzatore, di concerto con la FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) hanno preso atto di dover cancellare la manifestazione “World Series WPS World Para Swimming – Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto paralimpico” di Lignano Sabbiadoro in programma per i prossimi 27, 28, 29 Febbraio e 1 Marzo. Questo include anche le clasificazioni del 24-26 febbraio.

Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali abbiano preso un impegno con IL COL (fornitori, atleti, squadre, pubblico) ad attendere di ricevere comunicazioni su sistemazione alberghiera e tasse gara.

Stiamo, infatti, parlando di 900 persone, 42 nazioni e 53 team italiani, compresi pubblico, prenotazioni alberghiere, viaggi, allestimenti, fornitori e numerose altre risorse.

L’idea è di attendere l’evoluzione della situazione e di concordare i prossimi passi con la FINP ma, per il momento dobbiamo concentrarci sulle indicazioni degli organi competenti, benché siamo consapevoli del fatto che si creeranno anche difficoltà economiche.

Ringraziamo i volontari, il personale addetto ai trasporti, Bella Italia, il Comitato Organizzatore e tutte le figure che in diversi modi che si stanno adoperando per gestire la situazione per la comprensione e l’attenzione.

Francesco Bettella

LOC President Lignano Sabbiadoro WPS World Series”.

(Il Faro on line)