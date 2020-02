Coronavirus, civitavecchiese rientrato da Codogno in quarantena. La nota della Asl

Civitavecchia – “In considerazione delle notizie emerse sulla stampa, riguardanti un cittadino di ritorno da uno dei Comuni a rischio per corona virus, la Asl vuole rassicurare la popolazione di Civitavecchia, in quanto il soggetto in questione non risulta essere stato in contatto con casi di pazienti affetti da corona virus”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Asl Roma 4 di Civitavecchia, che prosegue: “A solo scopo cautelativo il soggetto è stato invitato dalla ASl a rispettare l’isolamento domiciliare fiduciario, al quale si sta sottoponendo con ampia collaborazione.

La Asl ha impartito le norme operative affinché non vi siano contatti con i familiari all’interno del domicilio, mettendo in atto quanto previsto dalle circolari ministeriali e regionali emanate per la sorveglianza ed il controllo del Corona virus.

Il soggetto viene chiamato due volte al giorno dal Personale medico per controllare l’eventuale insorgenza di sintomi e si sottolinea che al momento gode di ottima salute. Nonostante non fosse richiesto dalle restrizioni impartite, la famiglia del soggetto si è spostata presso un’altra dimora per vivere con maggiore tranquillità la situazione.

La Direzione strategica è in contatto diretto con tutti i Sindaci dei Comuni interessati da residenti rientrati da zone a rischio, offrendo una comunicazione trasparente e puntuale sulla situazione costantemente monitorata”.

(Il Faro online)