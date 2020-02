Coronavirus, De Vecchis: “Raggi e Zingaretti chiariscano la situazione di Roma e del Lazio”

Roma – “In Italia la situazione è sempre più seria e i cittadini chiedono maggiori certezze ed informazioni. A Roma e nel Lazio cosa sta accadendo? Qualcuno, tra Raggi e Zingaretti, si prende la briga di dirci come stanno le cose? Negli ospedali si stanno effettuando i test adeguati, i controlli possono essere ritenuti efficaci? Che misure intendono prendere per proteggere i cittadini romani e dell’intera regione? Riescono a battere un colpo?”. Così il senatore della Lega William De Vecchis, eletto nel collegio di Fiumicino e vicepresidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama.

(Il Faro online)