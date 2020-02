Coronavirus, Forza Italia a Montino: “Cosa è stato fatto per la prevenzione nelle scuole?”

Fiumicino – “L’allarme lanciato da una professoressa di Fiumicino, sulla mancanza di sapone nelle scuole, primo baluardo contro qualunque infezione, prima tra tutte il coronavirus, lascia senza parole”. Lo afferma un comunicato a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino

“Che nelle scuole mancassero i saponi e la carta igienica è cosa nota, visto che tutti i genitori si autotassano per fornirli alle classi. Ma in questo periodo di emergenza ci si aspettava qualcosa di più, da tutti.

Ricordiamo che su Fiumicino insistono scuole comunali, provinciali e statali; ma qui non si tratta di competenze, bensì di dare saponi e disinfettanti a tutti i nostri ragazzi. Presenterò un’interrogazione per sapere cosa abbia fatto il Sindaco per sincerarsi in primis della prevenzione nelle scuole comunali, e poi come abbia agito a tutela della salute pubblica anche nei plessi di non diretta competenza comunale”.

(Il Faro on line)