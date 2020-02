Coronavirus, terza vittima in Italia

Milano – Terza vittima del coronavirus in Italia. Il decesso è stato registrato a Cremona, come ha reso noto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Il paziente era un’anziana in oncologia, in una situazione clinica già difficile.

Nella conferenza stampa per fare il punto sul Covid-19, l’assessore aggiunge che – in Lombardia – “abbiamo processato più di 800 tamponi: 112 i casi confermati con una media dei soggetti positivi del 12%, solo 17 in terapia intensiva. Della totalità dei casi lombardi positivi, sono 53 quelli ricoverati in diversi ospedali. Gli altri sono a casa isolati e verranno monitorati, altri sono isolati in ospedali”.

Al momento si contano 132 casi di contagio. Scuole chiuse, manifestazioni pubbliche bloccate, e un paese – Vo’ Euganeo – isolato e pattugliato dai carabinieri.

(Il Faro online)