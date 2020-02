“La situazione è grave, ma non seria”, diceva Ennio Flaiano parlando della politica. Una frase che può ben applicarsi alla situazione attuale del coronavirus, tra notizie allarmistiche tendenti al catastrofico e rassicurazioni che fanno assomigliare il nuovo virus alla normale influenza.

In questo contesto, forse per esorcizzare la paura, forse per un’innata capacità italica a mettere l’ironia sopra alle peggiori tragedie, la rete si è scatenata con i meme.

Ne abbiamo raccolti un “campionario”, per permetterci di sorridere, senza abbassare la guardia ma senza inutili e dannosi catastrofismi.

#coronavirusmeme