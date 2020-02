La Roma cala il poker contro il Lecce e torna a vincere in Campionato

Roma – La Roma cala il poker contro il Lecce e torna alla vittoria in Serie A. I capitolini si impongo per 4-0 nel match tutto giallorosso della 25esima giornata della Serie A. In rete Under (13′), Mkhitaryan (37′), Dzeko (69′) e Kolarov (80′). Il successo consente alla Roma di salire a 42 punti. Il Lecce resta a 25.

Altro record in giallorosso per Edin Dzeko: la rete di oggi è la 102ma con la maglia della Roma. Il bomber bosniaco aggancia così Vincenzo Montella, al sesto posto tra i migliori marcatori della storia dell’As Roma.

(Il Faro online)