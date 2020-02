Milano Cortina 2026, il Cda in videoconferenza per l’emergenza coronavirus

Milano – La prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano-Cortina Olimpiadi 2026, in programma domani alle 12.30 nel capoluogo lombardo, si svolgerà in videoconferenza per l’emergenza coronavirus.

Tutti i membri, in sostanza, parteciperanno in collegamento dalle proprie sedi.

