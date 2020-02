Sport Invernali, eventi sospesi in Lombardia e nelle regioni interessate dal coronavirus

Milano – In ottemperanza alle indicazioni fornite dal Governo al Coni, la Federazione Italiana Sport Invernali ha immediatamente provveduto per ragioni di cautela e massima precauzione alla sospensione delle manifestazioni agonistiche previste per la giornata di oggi sia in Lombardia che in Veneto, e ha deciso di estendere la medesima sospensione nelle regioni finora interessate anche per i prossimi giorni, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri.

La Federazione Italiana Sport Invernali continua a mantenersi a stretto contatto e in aggiornamento con i relativi organi competenti e, alla luce dei casi di coronavirus finora accertati anche al di fuori di Lombardia e Veneto, si riserva il diritto di allargare nei prossimi giorni la sospensione degli avvenimenti sportivi ad altre regioni nel caso lo ritenesse necessario.

