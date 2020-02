Vincoli R4, Severini: “L’opposizione compatta in consiglio e Regione ha smosso la maggioranza addormentata”

Fiumicino – “Non scendiamo in polemiche con un’amministrazione che non riesce a parlare neppure coni responsabili della Regione che appartengono allo stesso partito. Sappiamo solo che sui vincoli di Isola Sacra nessuno ha mai strumentalizzato i cittadini, anzi magari li ha informati su quanto fino ad oggi non sia stato fatto a loro vantaggio”. Lo dichiara Roberto Severini in merito alla questione dello scioglimento dei vincoli idrogeologici R4.

“Grazie a questa opposizione – prosegue Severini – che vede impegnato anche il consigliere Baccini finalmente qualcosa si è mosso. Evidentemente il nostro lavoro è servito: un’opposizione compatta e propositiva ha smosso finalmente qualcosa e ne beneficiano i cittadini.

Lo stesso vale in Regione – conclude – per i consiglieri di opposizione, come Pino Cangemi, che hanno lavorato senza i clamori degli annunci, come invece fa chi predica ma non esercita. Adesso aspettiamo che si preoccupino anche per il Nord di Fiumicino dove troveranno di nuovo una opposizione pronta a battersi insieme per i cittadini”.