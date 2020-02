Alessio Coronas: “Furti nelle auto a Fiumicino, è ora di stringere il cerchio”

Fiumicino – “La sicurezza di un territorio si misura anche nella capacità di contrastare quegli episodi di microcriminalità che rovinano la qualità della vita dei cittadini. E’ un fatto che in pieno centro, su via Torre Clementina, ci siano furti in continuazione nelle vetture parcheggiate. Una storia che va avanti da mesi, forse anni, e che non si riesce a debellare”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas.

“L’ultimo episodio è accaduto nel fine settimana, ma – ripeto – è solo l’ultimo episodio. Hanno spaccato il finestrino di un’auto parcheggiata e hanno portato via un pc e documenti sensibili.

Quello dei furti nelle auto è un fenomeno diffuso, da Fregene che in estate è martirizzata da episodi come questo, a Parco Leonardo, che paga la relativa vicinanza con campi rom più volte oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Ma il fatto che in pieno centro, in pieno giorno, ci sia chi pensa che possa usare le automobili parcheggiate come fossero vetrine di un negozio da rompere e prelevare ciò che trovano all’interno è un fatto intollerabile”.