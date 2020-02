Ardea, occupazione del suolo pubblico e cattiva conservazione di alimenti: multata frutteria

Ardea – Proseguono le operazioni della Polizia Locale di Ardea, coordinata dal comandante Sergio Ierace. Proprio ieri sera i vigili sono intervenuti in una frutteria di Ardea, in zona Rio Verde, che esponeva la merce sul marciapiede, nell’area pubblica di fronte al negozio.

La frutteria in questione non è nuova alle sanzioni e ai controlli della Polizia Locale. La merce della frutteria è collocata sui banchi di esposizione e le merci esposte in strada potrebbero facilmente venir contaminate dai fumi di scarico delle numerose autovetture che passano e sostano accanto alle cassette sul marciapiede.

il Comandante della municipale ha fatto sì che una pattuglia andasse a verbalizzare quanto accaduto; il negozio è stato multato e costretto a togliere tutte le cassette. Tutto ciò è avvenuto dopo che alcuni cittadini hanno avvertito direttamente lo stesso Comandante, che ha subito provveduto, poiché sensibile all’igiene pubblica e alla sicurezza dei cittadini, difatti non è la prima volta che interviene nelle frutterie del territorio.

(Il Faro online)