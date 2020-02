Carnevale a Scauri, tutto pronto per la sfilata dei carri

Minturno – Si alza il sipario sulla XXIX edizione del “Carnevale a Scauri”, organizzato dal Comune di Minturno e gemellato con il “Carnevale Campagnolo di Campomaggiore”. L’appuntamento è in programma martedì grasso 25 febbraio, sul Lungomare scaurese. Una sfilata di carri allegorici e di gruppi di animazione caratterizzerà il pomeriggio festoso, indirizzato ai piccoli ed ai grandi.

Il corteo partirà alle ore 14,30 dall’incrocio con Via Italo Balbo e verso le 16 raggiungerà il Piazzale Sieci, dove si terrà uno spettacolo di arte varia.

“Abbiamo intenzione di trascorrere alcune ore all’insegna dell’ospitalità e dell’allegria – dichiarano il sindaco Gerardo Stefanelli e il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Tomao. – Ci incontreremo con gli amministratori, gli amici di Santi Cosma e Damiano, i concittadini e gli ospiti per vivere un momento di festa e di condivisione sul nostro attraente Lungomare. Ad animare l’evento contribuiranno gruppi, scolari della città, associazioni locali ed artisti di strada, ai quali va il nostro sentito ringraziamento per la cortese disponibilità e la fattiva collaborazione.”

In caso di maltempo, il “Carnevale a Scauri” si svolgerà sabato 29 febbraio. Per informazioni, contattare l’Ufficio Turismo e Cultura al numero 0771.6608208 o l’Ufficio IAT di Scauri, via e-mail a iatscauri@comune.minturno.lt.it.

(Il Faro on line)