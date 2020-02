Caso sospetto di Coronavirus a Pomezia, donna trasportata allo Spallanzani

Pomezia – Caso sospetto di Coronavirus sul litorale romano. Questa volta è una donna di Pomezia ad essersi recata al pronto soccorso della Clinica Città di Aprilia dopo aver notato dei sintomi collegabili al virus, come difficoltà respiratorie e febbre.

La donna, di origine polacca, è stata trasferita allo Spallanzani di Roma come “caso sospetto” e sarà sottoposta nelle prossime ore ai vari test per verificare la presenza o meno del virus. Non è ancora certo se la persona in questione sia stata a Codogno nell’ultimo periodo. Il Comune di Pomezia è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti che stanno monitorando la situazione di contagio relativa al Coronavirus.

“Seguiamo gli aggiornamenti ministeriali e del comitato operativo della Protezione civile – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – La situazione è delicata ma è importante evitare ogni tipo di allarmismo. Invito la cittadinanza a seguire le indicazioni relative alla prevenzione e ad informarsi tramite i canali ufficiali”.

(Il Faro online)