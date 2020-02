Coronaviurs, a Fiumicino stop alle gite scolastiche: in arrivo la direttiva del Sindaco

Fiumicino – “Nel Lazio e sul nostro territorio, al momento, l’emergenza coronavirus non desta particolare preoccupazione. Non si sono verificati contagi. Gli unici tre sono la coppia di turisti cinesi e il ricercatore rientrato in Italia già noti da settimane e tempestivamente presi in carico dallo Spallanzani. L’allerta resta, comunque, alta e la prevenzione prioritaria”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Sono costantemente in contatto con le strutture mediche dell’aeroporto e della Regione per avere tutte le notizie in tempo reale e capire come stanno operando – prosegue Montino -. Al momento dobbiamo seguire e diffondere le linee guida del Ministero e della Regione senza allarmismi“.

“Oggi emanerò una direttiva per evitare comunque che le scuole promuovano gite o spostamenti per iniziative di qualsiasi genere – conclude il Sindaco -. Ulteriori misure aggiuntive, se dovessero rendersi necessarie, saranno preventivamente concordate con Regione e Ministero”.

(Il Faro online)