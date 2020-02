Coronavirus, stop alle domeniche gratis nei musei

La paura per il coronavirus non si ferma, e neanche i provvedimenti per contrastarne la diffusione. Domenica 1 marzo, infatti, sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.

L’1 marzo, dunque, i musei saranno aperti secondo la prassi e ai costi normali, salvo altre limitazioni imposte per contrastare il diffondersi del coronavirus. La sospensione della gratuità è stata decisa per evitare il fortissimo incremento di visitatori che si verifica in occasione dell’azzeramento del costo dei biglietti.

(Il Faro online)