Crescere Insieme: “I cartelli luminosi informativi? Al nord sono pochi e usati male”

Fiumicino – “Questa mattina abbiamo purtroppo dovuto registrare un incidente all’Aurelia, al quale è seguito il blocco totale della strada per via dei concomitanti lavori in corso. Eppure nessuno ha avvertito la popolazione di ciò che stava accadendo, della paralisi del traffico, delle strade alternative. Sui pannelli luminosi da Fregene a Maccarese, in Viale Maria o in stazione, non c’era alcuna indicazione né dell’incidente, né dei lavori sull’Aurelia”. Lo afferma un comunicato firmato da Paolo Sbraccia (delegato di Crescere Insieme) e Roberto Severini (capogruppo comunale di Crescere Insieme)

“A che servivano quei cartelli? Per una settimana – prosegue la nota – li abbiamo visti fornire notizie sul Carnevale, ma quando c’è un problema reale, quando potrebbero davvero essere di ausilio, non vengono utilizzati.

Il cartello con la scritta ‘città di Fiumicino’ non serve a nulla: già nel nord del territorio ce ne sono pochi, almeno – conclude il comunicato – facciamoli funzionare a dovere, dando un senso a questa spesa che non sia solo la pubblicizzazione degli eventi”.