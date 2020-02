Fiumicino – “È partita questa mattina la sperimentazione di un nuovo macchinario che consente di riparare le buche sulle strade in modo più efficace e duraturo dei metodi utilizzati finora”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Questo sistema permette di chiudere buche di piccole e medie dimensioni senza dovere rifare l’intero manto stradale, quando non necessario – spiega l’assessore -. Questo significa risparmiare tempo e fondi per gli interventi”.

Foto 2 di 2



“Il macchinario riutilizza l’asfalto già presente semplicemente riscaldandolo e poi ricompattandolo per coprire la buca – continua Caroccia -. In totale, per un intervento medio bastano meno di 20 minuti“. “Stiamo lavorando per reperire i fondi che ci consentiranno l’uso di questo sistema su tutto il territorio” conclude.

(Il Faro online)