Formia, inaugurate due nuove aule della scuola materna “Mater Divinae Gratiae”

Formia – A Formia inaugurate due nuove aule della scuola materna all’interno dell’Istituto scolastico “Mater Divinae Gratiae”, nel quartiere di Gianola. La cerimonia si è aperta con il discorso di padre Agostino Bastouros, dell’Ordine dei Frati Minori (Francescani), che ha anticipato l’esecuzione dell’inno di Mameli cantato dai piccoli studenti e il taglio del nastro da parte della Superiora Generale Madre Amabile Galatà e del presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Gabriele, che ha portato il saluto dell’amministrazione con la presidente della Commissione Servizi Sociali Rossana Berna.

“In questo istituto ho trascorso la mia infanzia e conservo un ricordo piacevolissimo – ha ricordato il presidente Di Gabriele, che poi con la Berna ha visitato le due moderne aule e l’intero edificio. – La formazione è fondamentale e aiuta a crescere nel percorso della vita e tutto ciò che noi diventiamo ad una certa età sin dalla fase adolescenziale lo dobbiamo anche ai luoghi della formazione e ai principi che ci vengono inculcati”.

“Il Mater Divinae Gratiae – ha proseguito Di Gabriele – rappresenta una pietra miliare non solo per quanto attiene l’insegnamento di ispirazione religiosa, ma anche per quello che riesce a fare nel contesto in cui si trova. Non deve passare inosservato che questo istituto ha donato e contribuito quello che è lo spazio dell’edificanda chiesa e che si pone in un momento dialettico che è il contesto in cui vive e del quartiere di Gianola. L’inaugurazione dei nuovi locali delle scuole vanno in questa precisa direzione”.

(Il Faro on line)