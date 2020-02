Incubo coronavirus, ecco come preparare in casa amuchina o gel disinfettante

Visti i prezzi esorbitanti che ha ormai raggiunto l’Amuchina in soluzione, per chi fosse interessato al fai da te, questa è la “ricetta base”.

Come preparare in casa l’Amuchina

Basta diluire 2,5 cc di normale candeggina da bucato (prelevabili con una comunissima siringa) in mezzo litro d’acqua e si ottiene una soluzione totalmente analoga all’Amuchina stessa.

Importante anche lavarsi le mani con il comune sapone o, per i più scrupolosi, con l’alcool etilico.

Come preparare in casa il gel disinfettante

Chi volesse produrre in casa gel disinfettante, deve seguire quest’altra procedura.

Sono sufficienti dell’acqua, dell’alcool alimentare e un addensante, come la gomma xantana o la carragenina, che sono spesso utilizzati in pasticceria.

In alternativa per addensare si possono anche usare la fecola di patate, l’amido di mais o di riso, l’agar agar oppure la comune farina di grano. In tutti questi casi, bisogna aggiungere l’addensante all’acqua a temperatura ambiente, per poi riscaldare il tutto mescolando fino ad addensare il composto. Ecco di seguito un’altra ricetta facile facile per preparare il gel disinfettante per le mani.

40 ml di acqua distillata

1 g di gomma xantana (o 40 gr di gel d’aloe)

20 g di alcool a 90°

1,5 g di glicerina vegetale

30 gocce di olio essenziale di tea tree

15 gocce di olio essenziale di origano

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Messa l’acqua distillata in un bicchiere, aggiungete la gomma xantana mescolando bene. Lasciar riposare la soluzione fino a formare un gel. In un altro recipiente versate l’alcool, la glicerina e gli oli essenziali, mescolando sempre con cura. Unite così la soluzione alcolica al gel e trasferite in un flacone pulito e asciutto.