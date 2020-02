Latina, Valiani: “Coletta spieghi le misure adottate contro il coronavirus”

Latina – “La grande preoccupazione che stanno generando le ultime notizie sul coronavirus merita attenzione anche da parte delle istituzioni locali della nostra città. Credo che oltre a cercare di tranquillizzare la popolazione con foto di circostanza, come avvenuto qualche giorno fa da parte del primo cittadino e del direttore sanitario della Asl di Latina, sarebbe opportuno rendere noto alla cittadinanza quali precauzioni sono state adottate dalle istituzioni locali“, si legge in una nota diffusa dal coordinatore comunale della Lega di Latina, Armando Valiani.

“Purtroppo la vicinanza alla Capitale, i tanti pendolari che ogni giorno viaggiano da a e per Roma, ci impongono di tenere alta la guardia in un momento in cui, nonostante le rassicurazioni di facciata di un governo che ha sottovalutato il problema, il nostro Paese risulta il quarto per numero di contagi.Ecco perché – continua Valiani – ritengo opportuno che il sindaco Coletta convochi immediatamente una riunione coi capogruppo per spiegare quali provvedimenti sta adottando per proteggere i suoi concittadini e sopratutto che si attivi un protocollo sanitario di sicurezza anche nelle scuole e nei luoghi pubblici”, conclude.

(Il Faro online)