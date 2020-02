Pomezia, iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio di piazza S. Benedetto da Norcia

Pomezia – Lavori di riqualificazione in corso a piazza San Benedetto da Norcia. Il progetto prevede la realizzazione di una platea rialzata rinforzata e l’installazione dei parapedoni nell’area parcheggio di fronte gli uffici comunali.

“Abbiamo avviato un nuovo intervento di riqualificazione – hanno spiegato gli Assessori Federica Castagnacci e Giovanni Mattias – per rendere più sicura l’area. Il manto stradale presentava particolari criticità dovute anche alle radici che col tempo hanno rialzato la pavimentazione creando spaccature sull’asfalto e danneggiando i tombini delle acque piovane”.

“Sull’area sono presenti 5 pini ad alto fusto – concludono gli Assessori -, uno dei quali stava creando pericolosi dossi davanti gli accessi carrabili; per tale ragione si è reso necessario l’abbattimento della pianta. Si provvederà in un secondo momento alla sostituzione del pino abbattuto con la messa a dimora di una specie adeguata in un’area più idonea”.

“Con questo intervento – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – aggiungiamo un nuovo tassello al nostro progetto di riqualificazione urbana, miglioramento della vivibilità e contrasto al degrado. La realizzazione di una platea rialzata rinforzata ci permette di preservare gli altri alberi e creare un contesto vivibile. Salvaguardiamo la presenza del verde senza mettere a rischio l’incolumità dei nostri cittadini”.​

(Il Faro online)