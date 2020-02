I prodotti best-seller di make-up by Sisley

Oggi scopriamo i prodotti best-seller di Sisley, società francese creata nel 1976 da Hubert d’Ornano, specializzata nella fito-cosmetologia, ovvero l’uso dei migliori estratti naturali ed oli essenziali in prodotti per la cosmesi, per garantire risultati visibili sulla pelle.

Prodotti trucco base viso

Il Phyto Teint Ultra Eclat (75,90 euro) è un fondotinta liquido a lunga tenuta e dal finish luminoso, disponibile in 9 nuance per perfezionare tutti i tipi di incarnato. Grazie al suo attivo anti-inquinamento e anti-ossidante, questo prodotto protegge la pelle e ne preserva la sua luminosità. Il Phyto-Cernes Eclat Soin anti-cernes teinté (82,50 euro) è un trattamento anti-occhiaie colorato che maschera le occhiaie, attenua le borse ed i segni di stanchezza, e leviga le rughe rendendo il contorno occhi più disteso, grazie al suo puntale metallizzato che procura un effetto freddo e decongestionante.

La Phyto-Poudre Libre (72,90 euro) è una cipria in polvere ultra-leggera, sottile ed impalpabile, che fissa il trucco ed opacizza l’incarnato levigando ed affinando la grana della pelle. Grazie alla presenza di principi attivi di origine naturale come l’estratto di Fiore di Ibisco, di Tiglio e di Malva, ha una formula idratante che rende la pelle morbida tutto il giorno. Il Phyto-Touche Poudre Éclat Soleil (89,50 euro) è un trio di polveri abbronzanti dalla texture impercettibile che si fonde sulla pelle come una crema per donare levigatezza ed omogeneità all’ incarnato. Grazie al pennello mini-kabuki in dotazione, l’applicazione e la sfumatura risultano facili.

La Palette Orchidée (85,50 euro) è un blush illuminante che esalta l’incarnato grazie al suo trio di tonalità luminose realizzate per scolpire il viso e donare un incarnato uniforme, ed un effetto “bonne mine” .

Prodotti trucco occhi

I Phyto-Ombres (39,90 euro) sono degli ombretti illuminanti modulabili e sovrapponibili, disponibili in 20 nuance che rimangono omogenee ed inalterate tutto il giorno.

Il So Intense Eyeliner (52,50 euro) è un eyeliner a pennarello a lunga tenuta, dal tratto nero intenso, dotato di una formula arricchita da peptidi vitaminizzati, estratto di rosa canina e arginina che rendono le ciglia forti, folte e lunghe. La sua punta sottile e flessibile consente di tracciare tratti minimal o grafici. Il So Volume (51,90 euro) è un mascara volumizzante fortificante che incurva e definisce le ciglia dalla radice alla punta. Il suo applicatore XXL garantisce un’incurvatura istantanea ed un risultato privo di grumi.

Prodotti trucco labbra

Le Phyto Rouge (44,90 euro) sono dei rossetti dalla texture ultra-fondente che avvolge le labbra in un film levigante e rimpolpante, e la cui texture in gel si fonde come un fluido a contatto con le labbra, donando una sensazione di confort che dura a lungo. Sono disponibili 20 tonalità dalla più naturale alla più intensa, adattabili a tutte le carnagioni.

