Il fatto

Roma, in casa ha una mini serra di marijuana: arrestato 47enne foto

Ritrovati in casa anche più di 142 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e 2.200 euro in contanti, somma ritenuta provento della sua illecita attività









Roma – Era già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici e l’insolito via-vai di persone dal suo domicilio nei giorni scorsi hanno ulteriormente convinto i Carabinieri della Stazione Roma E.U.R. a far scattare un controllo. E’ così che un romano di 47 anni è finito nuovamente nei guai: nella sua casa, infatti, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 piante di cannabis, il materiale utile alla coltivazione e alla crescita rigogliosa delle piante, oltre 142 gr. di hashish, già suddivisi in dosi e 2.200 euro in contanti, somma ritenuta provento della sua illecita attività. Foto 2 di 2

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il 47enne, arrestato con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Il Faro online)