Severini: “Il comparto della pesca va messo in sicurezza. Che fine ha fatto la nuova darsena pescherecci?”

Fiumicino -“Il porto canale da tempo non ha più i requisiti per definirsi sicuro, specialmente in condizioni di mareggiata”. Lo afferma una nota a firma Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Più volte è stato promesso lo spostamento nel costruendo Porto commerciale, il cui sovraflutto dovrebbe essere utile a definire la darsena pescherecci, dove ricoverare le barche in maggiore sicurezza, liberando al contempo il porto canale stesso.

Per inciso, va detto che in molti si lamentano delle attrezzature da pesca lasciate in banchina, ma nessuno si preoccupa però di creare una vera alternativa utile a sostenere uno di quegli asset economici fondamentali per Fiumicino, dalle famiglie dei pescatori a quelle dei ristoratori.

Eppure, ad oggi, nulla si sa delle tempistiche di questa importante opera. E’ stato detto che era finanziata, ma nessuno ha visto iniziare i lavori.

Per questo – conclude Severini – ho presentato un’interrogazione al sindaco Montino, in modo da avere certezze sulla tempistica e sul futuro di un comparto, come quello della pesca, che non può essere curato a parole ma nella realtà restare abbandonato al proprio destino”.