Trastevere, senza reti la sfida di Lanusei

Lanusei – In attesa di recuperare mercoledì i minuti restanti della sfida contro il Cassino, il Trastevere fa un altro passo in avanti, uscendo indenne dalla trasferta insidiosa di Lanusei.

Allo stadio “Lixius” finisce senza reti contro la squadra allenata dall’ex Aldo Gardini, in un match che non ha regalato molte emozioni al numeroso pubblico presente.

Nel primo tempo da segnalare una parata non facile di La Gorga su punizione di Lorusso al 19′. Nella ripresa l’occasione migliore per la squadra di Gardini arriva con Ladu che al 24′ chiama Casagrande alla non facile parata. Il Trastevere va poi vicino al goal al minuto 32, quando capitan Sfanò colpisce in pieno la traversa. Finisce senza reti, ma con un bellissimo terzo tempo, per il quale ringraziamo pubblicamente la società ogliastrina.

Ora doppio appuntamento casalingo: prima i 27 minuti di Trastevere – Cassino mercoledì, e poi domenica ancora al “Trastevere Stadium” contro il Città di Anagni.



Lanusei – Trastevere 0-0

Lanusei: La Gorga, Corsaro (47′ st Serra), Carta, Capua (31′ st Floris), Bruno, Spinelli, Manca, Novembre, Attili, Ladu, Papini (33′ st Mentana).

A disp. Macci, Coglitore, Mastromarino, Mazzone, Usai. All. Gardini

Trastevere: Casagrande, Cervoni, Carbonelli (1′ st Calisto), Tarantino, Sfanò, Bassini, Sannipoli (36′ st Iannoni), Lucchese, Tajarol (30′ st Neri), Bergamini (9′ st Bertoldi), Lorusso (9′ st Fontana). A disp. Falconi, Pastorelli. All. Perrotti.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila (Arizzi – Manzini)

Note – Ammoniti Manca, Ladu, Papini, Lucchese, Bertoldi. Spettatori 500 circa.

(Il Faro on line)