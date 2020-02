Atletico Terme Fiuggi, Rizzitelli non molla: “Guardiamo sempre verso l’alto”

Fiuggi – E’ arrivata una sconfitta inaspettata per l’Atletico Terme Fiuggi, che a Giulianova contro il Real è tornato a casa con l’ottavo ko stagionale, confermando un trend lontano dal Capo I Prati abbastanza negativo, con la seconda partita senza punti fuori casa dopo quella contro il Montegiorgio.

Un’occasione persa per la formazione di Beppe Incocciati che però non ha nessuna intenzione di non provare a rincorrere l’obiettivo play off fino a quando la matematica glielo consentirà. “La sconfitta contro il Real Giulianova non ce l’aspettavamo, anche perché è stata davvero una partita decisa da un singolo episodio. Loro si sono fatti vedere dalle nostre parti solamente in occasione del gol del vantaggio e poi, di fatto, non hanno più creato nulla di particolare“. Questo il commento di Francesco Rizzitelli dopo i novanta minuti del Rubens Fadini. “Una partita abbastanza strana perché abbiamo provato ad attaccare durante tutta la durata della sfida, ma non siamo riusciti a trovare il gol che ci avrebbe consentito di chiudere la sfida almeno sul pareggio. Abbiamo preso un gol evitabile e tutto poi è diventato più difficile, con il nostro rendimento fuori casa che ultimamente non è dei migliori. Non riusciamo ad esprimerci al meglio anche se durante la settimana lavoriamo sempre con lo stesso impegno. Sono fiducioso, però, qualcosa da qui in avanti cambierà. In meglio. La classifica alle nostre spalle si è accorciata, ma noi non siamo più di tanto preoccupati, continuiamo a guardare avanti per la nostra strada, puntando ad un piazzamento play off fino a quando sarà possibile. Domenica prossima affronteremo il Cattolica, una squadra che ha gli stessi punti del Real Giulianova. Cercheremo di tornare al successo per lasciarci alle spalle questo incidente di percorso“.

(Il Faro on line)(foto@Laconi/Mix Zone)