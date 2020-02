Coronavirus, Codacons: “Rimborso a tifosi per biglietti stadio”

Milano – Mentre si profila la possibilità di trasmettere in chiaro sulla Rai e su Sky le partite di calcio che a causa dell’emergenza coronavirus saranno disputate a porte chiuse, rimane aperto il nodo dei rimborsi in favore dei tifosi che hanno in mano biglietti e abbonamenti per gli stadi chiusi al pubblico. Sul tema, interviene il Codacons.

“Le cause di forza maggiore che portano a disputare le partite a porte chiuse legittimano il diritto dei tifosi ad ottenere il rimborso integrale dei biglietti per lo stadio e di parte degli abbonamenti acquistati, non potendo più usufruire dei servizi acquistati – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le società di calcio sono obbligate per legge a restituire agli utenti quanto pagato per incontri cui i tifosi non potranno assistere a causa della chiusura degli stadi. Proprio sul tema delle clausole che limitano tale diritto al rimborso l’Antitrust, a seguito di esposto Codacons, ha aperto una indagine nei confronti delle società di calcio, volta ad accertare pratiche commerciali scorrette“.

A tutela dei diritti dei tifosi il Codacons ha pubblicato alla pagina https://codacons.it/coronavirus-eventi/ il modulo attraverso il quale i cittadini possono chiedere il rimborso di biglietti, aerei, hotel, e altre spese legate agli eventi sportivi annullati o disputati a porte chiuse.

(Il Faro on line)(fonte@adnkronos)