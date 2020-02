Coronavirus, Palazzo Chigi: “Fake news la chiusura di tutte le scuole”

Roma - "La Presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del Presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento". Lo precisa una nota di Palazzo Chigi.

Scrive su Twitter la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina: "Sono costretta a ripeterlo: in questa fase alimentare false notizie sulla chiusura delle scuole è da irresponsabili. Le decisioni vengono prese e comunicate dalle autorità competenti. Quindi il consiglio è questo: ascoltare solo le fonti ufficiali".

(Il Faro online)