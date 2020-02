Ginnastica, Vanessa Ferrari torna e sale sul podio: “Ecco la mia favola, sono tornata”

Melbourne – Un argento che vale più di un oro. Ma vale quel ritorno che Vanessa ha sognato per 11 lunghi mesi. Due operazioni ai piedi e quel senso di sacrificio, che solo gli atleti conoscono. E’ stato difficile stare lontano dalla pedana della sua ginnastica del cuore. Probabilmente è stato così.

Ma è tornata la Ferrari azzurra e si è presa un metallo del secondo posto, pregnante di quel desiderio di riprendersi il proprio mondo. Un corpo libero di estremo talento e bellezza. Libera Vanessa finalmente, nel suo corpo libero. E la strada verso le Olimpiadi sembra più corta. Mette in tasca punti preziosi per i Giochi di agosto. Una delle migliori in Coppa del Mondo a Melbourne.

Doppio podio tricolore. A un passo e ad un gradino dalla Ferrari, un’altra italiana, Lala Mori bronzo. Una grande festa azzurra in Australia, per prove di Olimpiade e gare tricolori, perfette. Un risveglio emozionante per il Paese Italia, visto dall’altra parte del mondo: “Buongiorno Italia ti racconto una favola – scrive la Ferrari sulla sua pagina ufficiale Facebook – c’era una volta una bambina sognatrice, inseguendo i suoi sogni é arrivata in cima al mondo, ha avuto tante vittorie e successo ma ha dovuto anche lottare contro tante tante sfortune… Il finale? Quella bambina ora è una donna, che insegue ancora i suoi sogni ed il finale é ancora tutto da scrivere”.

(Il Faro on line)